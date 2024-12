Hard Rock Cafe Lisboa oferece descontos natalícios para residentes

Ainda a pensar no que oferecer ao seu amigo melómano (e não só) no Natal? O Hard Rock Cafe pode ter a solução para si. É que até ao dia 22 de Dezembro, os residentes da área de Lisboa vão poder usufruir de um desconto de 25% em refeições e artigos da loja. A oferta é válida de segunda a sexta-feira, até às 17.00.



De acordo com um comunicado, o Hard Rock Cafe Lisboa pretende com esta campanha “reforçar o seu compromisso com os residentes da capital portuguesa, proporcionando-lhes a possibilidade única de redescobrir este espaço emblemático e criar novas memórias”. A promoção inclui “pratos icónicos” do menu, bebidas não-alcoólicas e produtos exclusivos da marca Hard Rock Cafe. De fora, ficam as bebidas alcoólicas.

Para usufruir deste desconto, “os residentes deverão apresentar um comprovativo de morada” (um documento de identificação com fotografia, por exemplo) no momento da reserva ou à chegada do espaço situado na Avenida da Liberdade, junto à Praça dos Restauradores. A reserva antecipada no site, informa a gerência, é recomendada.

