Hard Rock Café oferece Legendary Burger a profissionais de saúde

O café reabriu com horário reduzido e uma oferta especial para profissionais de saúde. Até 12 de Junho, os heróis do momento têm direito a um hambúrguer.

O Hard Rock Café Lisboa reabriu com novo horário, novas regras de higiene e segurança e uma oferta para profissionais de saúde. Se é médico, enfermeiro ou socorrista, aproveite e vá saborear um Legendary Burger até 12 de Junho. Esta oferta é válida apenas uma vez mediante apresentação de uma identificação profissional válida.

“O Hard Rock Café Lisboa está a prestar homenagem aos heróis que trabalham dia e noite para apoiar membros da comunidade durante estes tempos difíceis”, lê-se no site do emblemático café, onde é possível consultar as condições de elegibilidade para esta oferta.

Além desta campanha, o Hard Rock Café também está a promover a habitual Happy Hour, de segunda a sexta-feira, excepto feriados, das 16.00 às 18.00, com um menu de bebidas a preços reduzidos.

Com um horário reduzido, das 12.00 às 23.00, estão a ser implementadas medidas adicionais de segurança e higiene e pede-se aos clientes que façam reservas com antecedência e paguem contactless sempre que possível.

Avenida da Liberdade 2. Seg-Dom 12.00-23.00.

+ Coronavírus. Como ajudar durante a pandemia

Share the story