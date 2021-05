HBO Portugal vai exibir o episódio especial de ‘Friends’ a 27 de Maio

Afinal, o episódio especial da reunião de Friends, uma das sitcoms mais populares de sempre, vai chegar à HBO Portugal no dia da estreia mundial, a 27 de Maio. Inicialmente, o canal detido pela WarnerMedia tinha anunciado que o episódio que reúne os seis actores só poderia ser visto através da HBO Max, serviço de streaming apenas disponível nos Estados Unidos.

Friends: The Reunion terá uma hora de duração e conta com a participação de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Foi filmado no estúdio 24 da Warner Bros, em Los Angeles – o mesmo em que a mítica série foi produzida nos anos 1990 e início dos 2000.

A juntar-se ao elenco original, há uma longa lista de convidados, em que se incluem nomes como Justin Bieber, David Beckham, Lady Gaga, os elementos da banda coreana BTS, a activista e Nobel da Paz Malala Yousafzai e personagens da série como Reese Witherspoon, Elliot Gould e Christina Pickles.

Em Portugal, a HBO tem disponível no seu catálogo as dez temporadas da série, que também pode ser vista no cabo, através da Fox Comedy. A chegada do episódio especial ao pequeno ecrã deu-se depois de vários adiamentos motivados pela pandemia.

