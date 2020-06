Herman José vai dar show anti-viral no Teatro Tivoli

Humorista sobe ao palco do teatro na Avenida da Liberdade para apresentar um espectáculo com comédia, música e stand-up.

Depois de mais de três meses encerrado devido à pandemia, o Teatro Tivoli BBVA vai retomar a actividade cultural em Julho. O humorista Herman José será um dos artistas a subir ao palco do teatro a 17 de Julho com o espectáculo Desconfinando e Rindo – Um show anti-viral.

“O humor, a música e a alegria de viver são o melhor antídoto para qualquer pandemia, por isso mesmo não poderia existir melhor momento para se assistir a um espectáculo do Herman José. Num ritmo alucinante, as personagens dos seus mais de 40 anos de vida artística são divertidamente evocadas”, escreve o teatro na sua página.

Além das “muitas e hilariantes estórias de carreira”, haverá espaço para uma componente musical. O artista interpretará alguns dos seus incontornáveis êxitos. Os bilhetes, cujos preços começam nos 12,50€ e vão até aos 25€ já se encontram à venda.

Não é só Herman José que se vai ouvir no Tivoli. A 1 e 2 de Julho o DJ e produtor Branko sobe também ao palco do teatro, depois de ter visto o seu concerto adiado por duas vezes. A 9 de Julho é a vez dos Xutos e Pontapés mostrarem do que é feito o rock nacional. Ainda em Julho, no dia 19, Simone de Oliveira apresenta o espectáculo Valsa da Vida.

Desconfinando e Rindo – Um show anti-viral. 17 Jul, Teatro Tivoli BBVA (Av.Liberdade). 12,5-25€.

+ Leia a Time In desta semana e conheça as esplanadas de Lisboa

Share the story