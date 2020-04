Hogwarts afinal existe e está online com uma série de cursos

Não recebeu a sua carta de Hogwarts? Não se preocupe, pode tentar na mesma fazer uns feitiços: há agora uma Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts virtual. A plataforma "Hogwarts is Here", criada por fãs para fãs, mistura cursos online gratuitos com um jogo de role-playing, onde poderá criar a sua personagem e ajudar a sua casa a ganhar a Taça da Equipa.

Para entrar nesta escola virtual, basta criar um personagem, juntar-se a uma casa e deixar-se deslumbrar, pela primeira ou pela vigésima vez, pelo universo mágico de Harry Potter. Há mais de dez aulas online nas quais se pode inscrever, desde Astronomia e Feitiços até Herbologia e Estudo dos Muggles. Para passar de ano, terá de fazer os trabalhos de casa, responder a quizzes e até ter boas notas em testes.

Uma vez inscrito nesta escola baseada no universo de J.K. Rowling, os alunos podem explorar as diferentes lições e completar as tarefas para passar de nível ao seu ritmo – os que tiverem as melhores notas podem competir pelo título de prefeito, uma espécie de delegado de turma. No fundo, funciona como se fosse um verdadeiro MOOC, do inglês Massive Open Online Course, um enorme curso online aberto onde para avançar, precisa mesmo de responder a quizzes ou escrever ensaios.



Está a pensar baldar-se? É possível, mas só se não se importar de ficar no primeiro ano para sempre, com os feitiços e encantamentos mais básicos. Se estiver mais interessado no jogo de role-playing, há várias salas virtuais, desde a Sala Comum de Slytherin até ao campo de Quidditch, onde pode dar largas à sua imaginação e interagir com outros utilizadores.

