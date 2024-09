“Do comércio à habitação”. É este o principal tema de debate da Homeing, a acontecer nos próximos dias 19, 20 e 21 de Setembro. O Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, irá receber o evento de design de interiores, que promete anunciar as principais novidades do sector. Com direito a debates e exposições sobre temas que estão a marcar a actualidade nesta área, e a sociedade de uma forma geral, a Homeing volta a reunir dezenas de profissionais da área de arquitectura e design de interiores sob o mesmo tecto.

Nesta edição da Homeing, organizada pela Exponor, estarão expostos os trabalhos dos vencedores do concurso “Taylor Design Award”. O primeiro lugar foi atribuído a Cecília Schmidt, com a carpete Koral. Destaque também para os jovens designers da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR), desafiados a criarem ilustrações transformadas em carpetes, promovendo a inovação e o início das suas carreiras profissionais. As menções honrosas foram concedidas a Magdalena Liebert, com Evolution Puzzle, e a Mafalda Garcia, com Dágua, ambas com destaque pela sua abordagem estética e conceptual ao tema.

Aberto ao público em geral, mas direccionado aos profissionais de design e arquitectura de interiores, os bilhetes, reservados online, são gratuitos até esta quarta-feira, 18 de Setembro. A partir de quinta-feira, 19, custam 5€, se comprados online através do site da Homeing, e 10€ no local.

Pavilhão Carlos Lopes, Lisboa. 19-21 Set, Qui-Sex 10.00-20.00, Sáb 10.00-19.00. 5€-10€

