Honest Greens abre na Avenida da Liberdade com o menu de sempre

Depois de ter conquistado o Parque das Nações e as Amoreiras, o Honest Greens acaba de chegar à Avenida da Liberdade, mais concretamente ao número 52 da Rua Rodrigues Sampaio, para onde leva o menu saudável, sustentável, e sazonal de sempre. Este é o quarto restaurante da marca em Portugal, terceiro em Lisboa, e cobre, como em outras moradas, as quatro refeições mais importantes do dia: pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar.

“É um passo muito importante para nós, pois trata-se de uma quarta inauguração em apenas dois anos e numa localização premium de Lisboa, que acreditamos que vai conquistar novos fãs”, afirma Rui Sanches, fundador e CEO da Plateform. “Os portugueses estão rendidos ao Honest Greens e, por isso, a marca tem vindo a reforçar o seu crescimento. E não ficaremos por aqui, ainda este ano, haverá mais novidades”, acrescenta.

No menu vai então encontrar pratos já conhecidos. É o caso do tataki de atum dos Açores (7,90€), da summer burrata (8,90€), ou do falafel caseiro com molho tahini (7,90€) — boas opções para o almoço ou para o jantar —, e ainda ovos benedict com portobello trufado (5,90€), para o pequeno-almoço, ou a bowl de açaí (6,90€) para o lanche.

Como já é habitual nos restaurantes Honest Greens, o espaço da Avenida da Liberdade é amplo, aqui com várias salas de refeições, uma área lounge com sofás na cafetaria, banquetas com mesas retangulares em madeira e ainda mesas circulares com tampo em pedra. Em linha com todo o conceito, os materiais escolhidos para a decoração do espaço são naturais, como a madeira reciclada, canas de bambu, vime, ratan, barro e madeira. Há duas entradas — no número 52 da rua Rodrigues Sampaio e no número 3 da rua Barata Salgueiro.

O Honest Greens aterrou em Portugal em 2020, vindo de Espanha, às mãos do norte-americano Christopher Fuchs, do dinamarquês Rasmus B. e do chef de origem gaulesa Benjamin Bensoussan, que estavam insatisfeitos por não existir um espaço que juntasse comida saudável e saborosa no mesmo prato, para todos os tipos de dietas e carteiras.

Rua Rodrigues Sampaio, 52C. Seg-Dom 08.00-23.00.

