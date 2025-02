Hong Kong vai ter um museu dedicado a Cristiano Ronaldo

Fãs de futebol, ponham os olhos nisto: vai abrir em Hong Kong, ainda este ano, um museu especial sobre a vida e a carreira da lenda do futebol Cristiano Ronaldo. A partir de Julho, o K11 Art & Cultural Centre, no K11 Musea, acolherá este museu com exposições interactivas de última geração, memorabilia, a colecção de troféus de Ronaldo e histórias motivadoras destinadas a inspirar a grandeza de cada visitante. É o primeiro museu do género na Ásia.

Para além do CR7 Life Museum Hong Kong, serão também inauguradas duas lojas de merchandising na ilha de Hong Kong e em Tsim Sha Tsui, entre Março e Abril. Ambas as lojas serão as primeiras do seu género no mundo, com cerca de 280 metros quadrados cada uma, e estarão repletas de artigos e recordações assinadas por Cristiano Ronaldo.

Os bilhetes para o Museu CR7 estão à venda desde esta quarta-feira, 5 de Fevereiro, coincidindo com o aniversário de Ronaldo. Por 4000 dólares de Hong Kong (cerca de 490 euros), os fãs podem desfrutar de um pacote VIP que custaria mais do dobro noutro contexto, com artigos de edição limitada, brindes, um cartão com uma fotografia autografada, cocktails gratuitos, uma visita guiada ao museu, a possibilidade de ganhar uma camisola autografada pelo próprio Ronaldo e muito mais.

🍿 Dia dos Namorados: lá vamos nós outra vez – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp