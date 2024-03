Hop, hop! Simão Supercoelho chega a Sintra com espectáculo para toda a família

Quando Simão se tornou um desenho animado em França, estávamos em 2016, Stéphanie Blake – que o criou em 2002 – já tinha colocado o coelhinho travesso a protagonizar mais de uma dúzia de obras e não demorou muito até a série ser exportada para todo o mundo. Em Portugal, podemos ler as suas aventuras nas edições da Jacarandá e vê-lo em movimento no Canal Panda – a 4.ª temporada foi para o ar a 4 de Março. Em breve, também estará em palco: a Lemon Live Entertainment prepara-se para estrear o espectáculo Supercoelho e a Pedra Mágica. Não há datas para Lisboa, mas a passagem pelo Centro Olga Cadaval, em Sintra, a 27 de Abril, está garantida.

Afinal, quem é Simão? É um coelho antropomórfico (anda e fala como qualquer humano), que vive com os pais, o seu irmão mais novo e – estamos a falar a sério – um gato de estimação. As suas preocupações e aventuras são como as de todos os que partilham a sua idade (diríamos entre os cinco e os sete). Para ultrapassar os seus medos (medo do escuro, da escola ou do dentista), gosta de fingir que é um super-herói, o Supercoelho.

A adaptação para teatro apresenta-nos Simão, mas também o seu irmão Gaspar e a sua melhor amiga Lou. Juntos inventam que existe uma pedra mágica que faz a mãe dos coelhinhos dizer que sim a tudo. Mas, infelizmente, há um vilão, o Professor Lobo, que pelos vistos anda à procura dessa pedra extraordinária. Em Portugal, o espectáculo Supercoelho e a Pedra Mágica estreia a 6 de Abril, em Braga, antes de chegar a Leiria (7 de Abril), Sintra (27 de Abril) e Figueira da Foz (5 de Maio).

Os preços dos bilhetes variam, mas no Centro Olga Cadaval vão custar entre 9,90€ e 29,90€. O mais caro é um bilhete de 1.ª plateia, que inclui um meet & greet com os actores, após o espectáculo.

Centro Olga Cadaval, Sintra. 27 Abr, Sáb 11.00 e 16.00. 9,90€-29,90€

