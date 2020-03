Hora de Encomendar: este site diz-lhe quem faz entregas do comércio mais próximo

Em alturas de crise como a que vivemos agora, há quem tente aliviar a estranheza facilitando a vida a quem está em casa, sobretudo na hora de ir às compras. A plataforma Hora de Encomendar surgiu em tempos de Covid-19 e reúne um directório de pequenos e médios fornecedores locais para que consuma no comércio local.

Foi criado por um grupo de cidadãos que arregaçou as mangas e de uma necessidade fez surgir uma oportunidade de ajudar os outros. E os outros são tanto quem vende como quem compra. O site Hora de Encomendar permite que encontre pequenos e médios fornecedores que estão activamente a entregar encomendas, podendo consultar por zona do país, e quem está de portas abertas.

Com os sites das grandes cadeias de supermercados do país completamente entupidos, a ideia foi descentralizar e direccionar quem quer fazer compras lá para casa para um directório de negócios locais, que continuam a poder operar com o apoio de quem compra.

Quando acede ao site, basta consultar a lista de fornecedores activos e será reencaminhado para uma página onde pode consultar o tipo de negócio (peixaria, frutaria, mercearia, florista), a localização, os contactos para encomendas e outras informações que lhe podem ser úteis quando pensar encomendar ou deslocar-se ao local.

O site também funciona de forma comunitária, ou seja, também pode editar a lista de fornecedores e acrescentar algum negócio que encaixe nos parâmetros.

+ Câmara de Lisboa lança plataforma com o comércio tradicional que está aberto