Hot Clube recupera ciclo de música histórico

A maior casa do jazz de Lisboa começa um novo ciclo da série “Histórias de Jazz em Portugal” que aconteceu pela primeira vez entre 2014 e 2015 em parceria com o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães.

Entre Janeiro de 2014 e Maio de 2015, o Hot Clube de Portugal e o Centro Cultural Vila Flor desenharam um programa de concertos com formações supreendentes do jazz nacional. Espectáculos que agora pode levar para casa, graças à iniciativa da direcção do Hot Clube de os editar em discos que estarão à venda na sala de concertos lisboeta a partir do início de Outubro.

A iniciativa de lançamento de quatro novos discos (um, de Jorge Reis, já tinha sido editado em 2018) será acompanhada por uma série de concertos, onde os “músicos pivot” de cada sessão agora editada foram convidados a comporem o novo programa de concertos e jam sessions que começa a 8 de Outubro, com o contrabaixista Zé Eduardo e o pianista João Paulo Esteves da Silva.

No dia seguinte, é a vez do projecto MenTor, do contrabaixista Nelson Cascais, que homenageia a música de Jorge Reis com a ajuda dos músicos Luís Figueiredo (piano), João Mortágua (saxofone alto), André Fernandes (guitarra) e André Sousa Machado (bateria). A 15 de Outubro sobe ao palco baterista André Sousa Machado com os seus convidados Bernardo Moreira (contrabaixo) e Nuno Costa (guitarra) e o cartaz fecha no dia 22 com o pianista Gonçalo Moreira acompanhado de João Mortágua (saxofone alto), João Cação (contrabaixo) e Nuno Oliveira (bateria).

A entrada é livre em todos os concertos.

