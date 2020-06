Hotel Marriott reabre em Julho com brunch e banhos de piscina

Depois de três meses encerrado, o hotel Marriott, em Lisboa, reabre a 8 de Julho, com as mudanças necessárias para fazer face à pandemia já implementadas. O Pool Brunch, que se realizava aos fins-de-semana também está de regresso, desta vez com acesso à piscina para quem não está hospedado nas instalações.

“Abriremos com muita energia. Implementámos todas as medidas necessárias para que os hóspedes estejam em segurança, mantendo a qualidade de serviço pela qual somos reconhecidos. Apesar da época desafiante que vivemos e de todas as mudanças que estamos a colocar em prática, mantemos como objectivo garantir uma experiência memorável a todos em que nós confiam”, sublinha Elmar Derkitsch, director-geral da unidade hoteleira, numa nota enviada às redacções.

Ao contrário do ano passado, o brunch não será buffet. Há, sim, dois menus disponíveis. O Classic Rainbow (39€ p/pessoa) que inclui espumante, ovos mexidos, poké de salmão, panquecas, entre outras ofertas. E o Green Rainbow, por sua vez, que é mais saudável e tem o mesmo valor. Dá direito ao espumante ou mimosa à chegada, aos cogumelos salteados, ao húmus, às panquecas com compotas caseiras e às granolas. Até aos seis anos, as crianças não pagam. E, até aos 12 anos, o brunch fica por 19,50€.

Está disponível entre as 12.00 e as 16.00, aos sábados e domingos. E incluiu, pois, mergulhos na piscina ali ao lado.

