Houve dois novos sismos no Seixal (mas de menor magnitude)

A actividade sísmica continua junto à costa do distrito de Setúbal. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou dois sismos esta terça-feira, menos de 24 horas após o tremor de terra que foi sentido um pouco por todo o país, com particular intensidade nos concelhos de Almada e Sesimbra. Hoje, não chegaram perto da magnitude de 4,7, na escala de Richter, atingida ontem. O primeiro, que aconteceu às 10.36, foi de 2,4; o segundo, às 11.34, de 1,8.



O epicentro, no entanto, foi ligeiramente mais perto da costa, segundo o IPMA. Em ambos os abalos desta terça-feira, ficou a cerca de 12 quilómetros a sudoeste do Seixal (anteriormente ficou a cerca de 14). A profundidade a que ocorreram ainda não foi calculada por aquele instituto público, encarregue de monitorizar a meteorologia e a actividade sísmica e oceanográfica de Portugal.

O sismo de menor magnitude não terá sido sentido, mas o de 2,4 foi sentido com intensidade fraca ou muito fraca (na escala de Mercalli modificada) no concelho de Sesimbra, e ainda menor em Almada e Palmela, também distrito de Setúbal, e em Lisboa. Não há registo de feridos nem de dados materiais causados por qualquer um dos três sismos.

🚨 Sabe o que fazer em caso de sismo? Baixar, proteger, aguardar

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp