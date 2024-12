Iberanime abandona Lisboa e vai realizar-se em Santarém em 2025

O maior evento de cultura japonesa em Portugal vai trocar Lisboa por Santarém. Em 2025, nos dias 17 e 18 de Maio, este certame terá lugar no CNEMA (Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas), abandonando a FIL (Feira Internacional de Lisboa).

A mudança permitirá que as actividades e áreas temáticas se realizem com mais 10 mil metros quadrados de espaço, e a organização já está a preparar um plano de transportes para auxiliar os fãs de todo o território nacional.

"O CNEMA permite ao evento crescer com mais 10 mil m², com infra-estruturas e espaço exterior que possibilitam incluir novas áreas temáticas e actividades, além de também oferecer maior conforto para os visitantes. O Iberanime no CNEMA terá três pavilhões, uma sala de claustros, dois auditórios, uma sala de oficinas, espaço exterior e estacionamento gratuito", refere a organização através de um comunicado.

Entre as novas iniciativas e actividades podemos encontrar uma nova área de cultura tradicional (com a presença da Embaixada do Japão); Language Craft (uma escola de línguas dedicada ao ensino da língua e caligrafias japonesas); áreas de reiki, bonsais, origamis e o palco cultural, com vários oradores.

Além disto, também existirão várias zonas mais ligadas à cultura pop. A Japan Arcade Zone, com a recriação de um salão de jogos retro japonês; um espaço dedicado ao desenho, apoiado por um ilustrador de manga português; uma competição individual de cosplay; torneios de gaming; oficinas práticas de gastronomia japonesa, adereços de cosplay, desenho manga, arranjos florais (Ikebana), dobragens, origami e a sala de cinema temática no auditório do CNEMA.

Fora do contexto desta cultura pop e japonesa, o Iberanime promoverá ainda debates sobre a saúde mental e o bem-estar, estando planeados debates e sessões privadas com especialistas sobre bullying, identidade de género, auto-confiança, entre outros temas.

O preço dos bilhetes mantém-se o mesmo que foi praticado na edição anterior. A primeira fase terá o valor de 18€; 20€ na segunda fase; e 25€ na terceira fase e à entrada para a convenção (valores de bilhete diário e de adulto).

Ainda não existe uma data prevista para a primeira fase de venda dos bilhetes. No entanto, a organização promete que acontecerá em breve.

Quinta das Cegonhas (Santarém). 17 e 18 de Maio. 18€

🎄Natal para todos – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp