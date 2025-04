Ice, Ice… canais STAR recordam Val Kilmer com ‘Top Gun’ em dose dupla

Este sábado, os canais STAR Channel e STAR Life são a casa do Especial Val Kilmer, programação que revisita três filmes do actor que morreu esta terça-feira.

A 1 de Abril, Val Kilmer morreu. Para sempre, fica a memória de uma carreira com mais de quatro décadas de muitos filmes. Um dos seus personagens mais icónicos é o piloto Tom "Iceman" Kazansky, o rival de Pete "Maverick" Mitchell, interpretado por Tom Cruise, no clássico da aviação Top Gun – Ases Indomáveis (1986), de Tony Scott. Um dos filmes que poderá ver ou rever no Especial Val Kilmer, que voltará ao ar este fim-de-semana.

É no canal Star Channel que este sábado, 5 de Abril, será emitido o primeiro Top Gun, pelas 19.10, seguido da sequela Top Gun: Maverick (2022), no qual Val Kilmer voltou ao personagem, embora apenas por breves instantes. Há vários anos que o actor lutava contra um cancro na garganta.

No canal ao lado, o Star Life, será transmitido o filme À Primeira Vista (1999), em que Val Kilmer interpreta um homem cego que faz uma operação que lhe devolve a visão. A seu lado, Kilmer tem a actriz Mira Sorvino, num elenco que, curiosamente, conta com a participação de Kelly McGillis, o interesse amoroso de Tom Cruise em Top Gun.

Mas foram muitos os filmes que marcaram a carreira de Val Kilmer, em particular durante as décadas de 1980 e 1990. É o caso de The Doors (1991), de Oliver Stone, no qual interpreta Jim Morrison; Tombstone (1993), de George P. Cosmatos, no papel do bandido do Velho Oeste Doc Holliday; ou mesmo Batman Para Sempre (1995), de Joel Schumacher, onde veste a pele do super-herói, sucedendo, então, a Michael Keaton. Willow – Na Terra da Magia (1988), Heat – Cidade sob Pressão (1995), O Santo (1997) ou Kiss Kiss Bang Bang (2005) são mais alguns dos filmes que se destacaram em mais de 40 anos de profissão.

