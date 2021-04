iCraft: estes kits de bordado e croché são para toda a família

O projecto de Isabel Correia recupera técnicas antigas, dá a conhecer novos designers e promete resgatar pais e filhos do frenesim do dia-a-dia.

Entre a azáfama do quotidiano e o planeamento dos compromissos futuros, tirar um momento para nós não só é importante, como é essencial. Isabel Correia não o percebeu tarde demais, mas foi preciso um dia especialmente difícil para decidir mudar de vida. Agora, trabalha em casa, rodeada de linhas, lãs e agulhas. E dá a conhecer a sua paixão a quem também precise de ser resgatado do stress. Do bordado ao croché, os seus kits iCraft estão apetrechados com todo o material e instruções necessárias para a execução de uma peça de autor, de designers portugueses e estrangeiros.

“Sempre gostei de trabalhos manuais. Era um refúgio da rotina que levava e que, infelizmente, muitas pessoas ainda levam”, conta Isabel, que trabalhou na banca durante 30 anos, 25 dos quais como directora financeira, até começar a ter sintomas físicos de stress crónico, como uma contractura cervical com formigamento e perda de sensação nos dedos. “Um dia entrei no banco, comecei a chorar e estive o dia inteiro assim.” Esse episódio foi o gatilho final para um diagnóstico de burnout, síndrome do desgaste profissional, mas também de uma depressão. Despediu-se, começou a fazer terapia e a dedicar mais tempo à família e a si própria. “Nas minhas caminhadas matinais, passava por retrosarias, cheias de cores e texturas”, recorda. “Vinha de lá a sentir-me restaurada e comecei a pensar em abrir uma loja.”

iCraft

A pandemia travou o sonho inicial, mas não a impediu de lançar a sua marca, iCraft Labs, com kits dedicados a diferentes técnicas de bordado: needlepoint e punch needle, para bordar desenhos de novos designers como a portuguesa Francisca Vilar Gomes e a espanhola Fredi Maria. Recentemente lançou um terceiro, para fazer amigurumis, objectos feitos com uma técnica japonesa de croché. Além das instruções para a execução do projecto escolhido, os tubos iCraft incluem todo o material necessário, desde as agulhas aos suportes, linhas ou lãs. Como bónus, oferece ainda um saco de pano.

“Associamos estas actividades aos nossos avós, mas são técnicas tão ricas e é possível fazer coisas tão bonitas, para nós e para os outros”, avisa. “É mesmo prazeroso e eu própria tenho sempre qualquer coisa nas agulhas, nos intervalos das minhas investigações, onde vou pensado em como recuperar estas práticas e valorizá-las com uma arte mais contemporânea.”

Antes de lançar uma novidade, Isabel não só testa primeiro como produz um tutorial em vídeo, que disponibiliza online para ajudar os mais inexperientes. É um complemento visual ao manual, onde encontrará instruções passo-a-passo, bem como diferentes tipos de ponto, que podem ser utilizados em combinação para um resultado final único e especial. Em breve, vão também ser lançados mais kits, com imagens de azulejos portugueses, para quadros de 15x15. Mas não só.

Com vontade de promover, por um lado, o património nacional, e, por outro, novos artistas, Isabel está a desenvolver kits para fazer almofadas em bordado de Arraiolos e kits com agulha mágica ou fada do lar, para peças com lettering. “Quero trazer as pessoas para o momento delas, quase como uma meditação, porque a ideia é não pensarmos em nada, estarmos focados no que estamos a fazer. É relaxante, promove a concentração e a saúde mental e estimula a nossa capacidade criativa e imaginativa.” E é, acrescenta, um excelente programa para fazer em família. “A minha filha adora e temos também kits para crianças, com imagens mais fáceis de fazer.”

