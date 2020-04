Ideias Com História lança concurso para descobrir como é viver em tempos de Covid-19

Como é viver em tempos de Covid-19? A pergunta é da editora Ideias Com História, que está a promover concursos para crianças, jovens e adultos. Os vencedores recebem livros, jogos e kits pedagógicos.

A Ideias Com História quer descobrir, até 31 de Maio, como é viver em tempos de Covid-19. Para ajudar a responder à questão, basta participar num dos concursos lançados pela editora no site pedagógico Corona Kids, que desenvolve em parceria com a Direcção-Geral da Saúde. Os prémios incluem livros, jogos e kits pedagógicos, mas também a edição das obras vencedoras.

O concurso “Uma história em tempos de Covid-19” está aberto a participantes de qualquer idade. Só tem de enviar por e-mail (geral@ideiascomhistoria.pt) o seu nome completo, idade, número de Cartão de Cidadão e um texto em formato Word, com uma história focada nas contingências actuais provocadas pela Covid-19.

Há prémios para os dez primeiros classificados. O primeiro lugar terá direito à edição de um livro com a sua história, ilustrada pela equipa da editora, mas também a seis livros, jogos ou kits pedagógicos do catálogo da editora. Além desta oferta, a editora oferece ainda um pack de 22 livros, jogos e kits a uma escola ou biblioteca a indicar pelo vencedor.

Já o concurso “Um desenho em tempos de Covid-19” está aberto a participantes, sozinhos ou em co-autoria, até aos 12 anos. A forma de envio é a mesma, mas em vez de um texto deverão enviar um desenho digitalizado, num documento em formato PDF. Neste caso, também há prémios para os dez primeiros classificados e todos os desenhos serão editados num único livro, que será disponibilizado gratuitamente online. O primeiro lugar receberá ainda seis livros, jogos ou kits pedagógicos e poderá indicar a escola ou biblioteca a que gostaria que a editora oferecesse o já referido pack pedagógico.

A entrega das histórias e desenhos deverá ser feita até 31 de Maio, inclusive, para que os vencedores possam ser anunciados a 10 de Junho. Para mais informações, basta consultar os regulamentos completos no site Corona Kids.

+ Livros de trabalhos manuais para cultivar a criatividade