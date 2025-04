Ilha croata toma decisão drástica para travar reputação de destino de festas

Writer, Time Out Travel

Os responsáveis políticos de Hvar levaram a cabo uma votação secreta e decidiram manter as restrições ao ruído, mas as empresas não estão satisfeitas.

Por toda a Europa, há locais conhecidos pela sua cultura de festas, quer se trate de cidades com uma vida nocturna animada, como Amesterdão e Berlim; de extensões de costa prontas para festas na praia, como Málaga ou a Verónica's Strip, em Tenerife; ou de ilhas inteiras como Ibiza e Mykonos.

Mas há um destino que está a tentar livrar-se da sua fama festeira e encorajar um turismo mais familiar. De acordo com os media locais, o conselho de Hvar, uma cidade na ilha croata com o mesmo nome, realizou uma votação secreta na qual foi tomada a decisão de manter em vigor as actuais restrições ao ruído, mesmo durante a época de Verão. O limite máximo de ruído é de 85 decibéis, o equivalente a um restaurante ruidoso.

“Em anos anteriores, as discotecas ao ar livre em Hvar e Split podem ter encorajado festas excessivas entre os hóspedes e contribuído para uma imagem de ‘destino de festa’ no turismo croata”, disse Darijo Šarić, CEO do site de aluguer de vivendas de luxo VIP Holiday Booker, segundo a euronews. “No entanto, a Croácia tem vindo a construir cada vez mais uma reputação de ser um destino familiar, oferecendo riqueza cultural, beleza natural e uma atmosfera descontraída.”

O limite de ruído tem frustrado os profissionais do sector das discotecas e da hotelaria, em particular os que organizam eventos como festas e casamentos ao ar livre nas ilhas Pakleni, que ficam nas proximidades. Vicko Visković, da associação de hotelaria Dictum Factum, disse ao Dnevnik.hr que a medida “é um desastre”. “Sempre apoiámos regras mais rigorosas e um melhor controlo, mas agora estamos a ir de um extremo ao outro. Esta não é a abordagem correcta.”

Há relatos de quem tenha feito lobbying para que a ilha se tornasse um destino de entretenimento durante todo o ano. No entanto, e apesar de muitas empresas admitirem a necessidade de, pelo menos, alguma regulamentação, há preocupações sobre o que isso fará à indústria do turismo da ilha.

Aqui está o nosso guia completo para os melhores destinos na Croácia.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp