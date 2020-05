Ilustração ou linogravura? Estes workshops vêm dentro de caixas até sua casa

Não precisa de sair de casa para participar num workshop: eles podem bater-lhe à porta, arrumadinhos em caixas e com manuais de instruções, como é o caso dos de Teresa Rego.

As cores vibrantes, os padrões e as sobreposições imagéticas correm nas veias da ilustradora Teresa Rego, que faz deles a sua imagem de marca. Com um estúdio/ ateliê aberto no Porto há cerca de meio ano, a artista viu-se obrigada a fechar as portas – mas encontrou uma janela de oportunidade naquilo que já ia fazendo por lá: os workshops. Agora, entrega caixas ao domicílio com todo o material para que possa fazer o workshop sozinho, basta seguir o manual de instruções.

Foi em Londres que Teresa se formou e foi de lá que também trouxe muita da bagagem para abrir um estúdio. Este, além de servir de showroom, acolhia workshops todos os meses – do print à serigrafia, passando pela colagem ou pelo têxtil, a agenda estava bem lançada até a pandemia trocar as voltas à designer.

“Depois de fechar o estúdio, percebi que esta situação ia prolongar-se indefinidamente, então tive de pensar em soluções. Porque não workshops em kits?”, descreve. “Já tinha isto na manga há algum tempo e agora tive finalmente tempo para desenvolver a ideia. Era a altura certa.”

Estes workshops ao domicílio vêm dentro de caixas com todo o material que precisa para os levar avante – não precisa de comprar material de bricolage extra –, e vêm com um manual ilustrado passo a passo. Se preferir, Teresa disponibiliza também um vídeo para acompanhar em simultâneo cada passo do workshop. Há três kits disponíveis à venda no site, sendo um deles uma combinação dos outros dois, caso queira atirar-se à séria às artes manuais.

O de linogravura (45€) inclui rolo de linogravura, espátula, tinta de relevo, placas de linóleo, goivas e até os papéis de impressão e seda; já o de ilustração (45€) tem rolo, espátula, acrílicos e tinta de relevo, pincéis, materiais texturados, tesoura e papel branco e de seda colorido. O kit Combo (75€) inclui os materiais para ambos os workshops, ficando mais em conta, uma vez que alguns deles são comuns a ambos. Há entregas em todo o país, é só deitar mãos à obra.

