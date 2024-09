Imagine Dragons tocam no Estádio da Luz em 2025

O Estádio do Sport Lisboa e Benfica voltará a ser palco de grandes concertos no próximo Verão. Os visitantes desta vez são os Imagine Dragons, que vão apresentar o álbum Loom (2024) no nosso continente entre 31 de Maio e 26 de Julho de 2025.

Com paragens em 20 cidades, esta será a primeira digressão de estádios europeia dos norte-americanos, cimentando o seu estatuto como um dos mais populares nomes da pop-rock contemporânea. Poucos grupos são, hoje, tão ouvidos.

Desde que se estrearam com o álbum Night Visions, em 2012, Dan Reynolds e companhia bateram múltiplos recordes, acumulando milhares de milhões de reproduções nas plataformas de streaming. Numa altura em que a música de guitarras raramente faz mossa nos topes, o seu sucesso é uma excepção.

Ao vivo, também ainda não pararam de crescer. Em Portugal, estrearam-se no Coliseu dos Recreios, em 2013; ocuparam posições secundárias nos cartazes de 2014 e 2017 do NOS (e Optimus) Alive; cresceram para a então Altice Arena em 2018; e voltaram ao Passeio Marítimo de Algés em 2022, já como cabeças de cartaz.

É rock, é pop, é o que for preciso

O sucesso dos Imagine Dragons é uma excepção, mas não é um acaso. Quando escrevemos que são uma banda de pop-rock, não é apenas por fazerem um rock leve e de fácil digestão, como tantos outros grupos aos quais este rótulo se cola; é porque as suas composições são tão abertas a outras sonoridades e elásticas como a pop.

Os primeiros álbuns foram produzidos pelo britânico Alex da Kid, com ligações ao r&b e ao hip-hop, e desde 2017 que trabalham com os suecos Mattman & Robin. O disco Mercury – Act 1, de 2021, e a sua sequela, de 2022, tiveram a produção executiva de Rick Rubin, também acostumado a esbater fronteiras estilísticas.

Isso nota-se muito para lá dos créditos dos discos. Nas suas canções, ouvimos ecos da electrónica, seja ela mais contida ou dançável, mas também do hip-hop, do r&b e de outras músicas urbanas. Não admira que o reggaetonero J Balvin cante na versão remisturada de “Eyes Closed”, um dos singles de Loom, o último álbum do conjunto.

É esta permeabilidade a outros sons e referências – muito para lá daquelas que enformam e reproduzem a maior parte das bandas de guitarras – que os permite tocar em estádios e palcos normalmente reservados para outros géneros (ou gerações) de músicos. Resta saber se será o suficiente para esgotarem a Luz.

Os bilhetes para o espectáculo podem ser comprados a partir desta sexta-feira, 13, online e nos locais habituais. Os assinantes da newsletter da promotora Everything Is New terão acesso a uma pré-venda logo na quinta-feira, 12, a partir das 10.00.

Estádio do Sport Lisboa e Benfica. 26 Jun (Qui). 19.00. 90€-6920€

