Imigrantes procuram imigrantes para ‘Bitoques & Imperiais’

A 25 de Setembro, estreava no YouTube Bitoques & Imperiais, uma série documental criada pelo polaco Lukasz Gieranczyk (produtor executivo) e pelo brasileiro Thiago Yoshinaga (realizador) e lançada no canal da 7800 Productions. Com uma narrativa que retrata a experiência dos imigrantes em Portugal e que cruza de diversos temas, a série ultrapassou as 200 mil visualizações e segue agora para uma segunda temporada. A rodagem deverá arrancar no próximo mês de Dezembro.

Empreendedorismo, imobiliário, arte ou comédia foram alguns dos temas falados nos episódios que compõem a primeira temporada de Bitoques & Imperiais, onde a cada episódio acabam todos sentados à mesa de um restaurante a fazer jus ao nome da série. Para a segunda ronda, a produtora está em busca de outras histórias de emigrantes, em concreto sobre temas como rotinas de nómadas digitais e de estudantes, futebol, amizades longe de casa, fitness, espaços amigos dos animais e vida nocturna.

“Acho que o público se conectou com as histórias, porque conseguimos mostrar, de maneira leve e descontraída, diferentes perspectivas, sempre mantendo um olhar muito realista sobre a vida de estrangeiros em Portugal. Como na primeira temporada, vamos convidar para cada episódio quatro imigrantes que se encaixem no tema discutido. Não apenas brasileiros, mas estrangeiros de outros países que vivem aqui. E também vamos ouvir portugueses para determinados temas”, conta Lukasz Gieranczyk, em comunicado.

Nascido em Varsóvia, na Polónia, e filho de diplomatas, na infância e na adolescência Gieranczyk viveu no Brasil e também em Portugal, tendo regressado em 2023 e fundado a 7800 Productions, com sede em Lisboa. A ideia para Bitoques & Imperiais surgiu durante “encontros regados a dois dos mais populares itens gastronómicos portugueses”, na companhia do realizador brasileiro Thiago Yoshinaga, onde conversavam sobre o filme Café e Cigarros, de Jim Jarmusch, que serviu de inspiração para esta série documental.

Além de Bitoques & Imperiais, a 7800 Productions promete “investir em novos lançamentos de projectos autorais de audiovisual”, durante o próximo ano.

