Incêndio na Costa da Caparica destrói Casa Reîa

Apesar da chuva, um grande incêndio está a consumir um restaurante na Praia do Pescador, na Costa da Caparica. Segundo a SIC Notícias, a trovoada registada esta terça-feira na região de Lisboa é a causa provável do fogo. Em causa, está a Casa Reîa, o primeiro projecto do Reia Colective, também proprietário dos restaurantes Black Trumpet e No Convento.

Apesar de ainda não ter havido nenhuma confirmação oficial – a Time Out tentou contactar o francês Sacha Gielbaum, um dos proprietários e fundadores do grupo, bem como a agência de comunicação –, no local, o jornalista da SIC Notícias garante tratar-se da Casa Reîa. Na reportagem da RTP3, vê-se o restaurante completamente destruído. Mas não há vítimas a registar.



Aos jornalistas no local, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, Maximino Viegas, disse que o incêndio "foi dado como dominado cerca da 00.10". "As causas são desconhecidas, compete à autoridade que está no local, neste caso a Polícia Marítima, que tem a orla costeira, fazer essa investigação", reagiu, não querendo apontar as condições climatéricas como causa sem que tal esteja provado. Segundo o responsável, à chegada ao local, não estaria ninguém no restaurante.

Inaugurada no Verão de 2022, a Casa Reîa apresentou-se como um clube de praia um clube de praia descontraído e sofisticado. O sucesso foi imediato, tanto no restaurante, como no bar, onde aconteceram algumas festas de pé na areia.

Mariana Valle Lima Esplanada da Casa Reîa

Num estilo boho, e com cerca de 600 metros quadrados, a Casa Reîa tinha capacidade para mais de 300 pessoas, divididas entre o interior, a esplanada no estrado de madeira e as mesas na areia. Havia espaço para o restaurante, uma loja de roupa, uma coffeeshop e eventos variados, como música ao vivo, DJs e práticas relacionadas com o bem-estar.

Para o Inverno, tinha sido ainda anunciado um novo investimento no espaço, o “Longevity Hub”. “Este espaço surge como um refúgio do dia-a-dia frenético no qual serão disponibilizadas várias actividades e experiências com foco em wellness, incluindo aulas de movimento, cold plunge, sauna aquecida a lenha, duches quentes e uma nova carta de pequeno-almoço com ingredientes frescos da época”, lia-se no comunicado em Novembro. Havia ainda um espaço de coworking no interior do restaurante, junto à lareira.

