Instituto Cervantes promove actividades virtuais e gratuitas

O Instituto Cervantes de Lisboa abre as suas janelas para a comunidade na próxima quinta-feira, 9 de Abril. Há várias actividades virtuais e gratuitas, desde aulas para iniciantes até uma tertúlia literária.

O Instituto Cervantes anda a ajudar-nos a fugir do portunhol há quase três séculos e nem neste período de isolamento social desiste de nos pôr a falar em condições com "nuestros hermanos". É para isso mesmo que serve este Dia de Janelas Abertas, entre as 11.00 e as 19.00 de quinta-feira, 9. Para participar, basta inscrever-se até terça-feira, 7 de Abril.

O departamento académico preparou testes de nível orais e escritos (11.00-13.00 e 16.00-18.00), uma amostra de aula de espanhol para iniciantes absolutos (13.00-13.40), uma amostra de aula de espanhol para não-iniciantes (15.00-15.40) e até conversas em espanhol (17.00-17.40). Todas estas actividades são gratuitas, mas requerem uma pré-inscrição através de e-mail (aclis1@cervantes.es).

Mas há mais. O professor Fernando Castiñeiras vai dar uma aula de espanhol diferente (17.00-18.00). A ideia é consolidar conhecimentos gramaticais, ampliar o vocabulário e praticar habilidades fonéticas através de uma viagem virtual pela América Latina.

Mais tarde, reúne-se o Clube de Leitura do Instituto Cervantes, que todos os meses discute um livro diferente. Vai ser um momento online de diálogo e intercâmbio cultural (18.30-19.00), onde todos são bem-vindos. Para participar, é também necessária uma pré-inscrição obrigatória, até 7 de Abril, através do e-mail do departamento cultural (cultlis1@cervantes.es).

Caso seja um leitor ávido, a biblioteca do Instituto está ainda a oferecer 24 cartões gratuitos com validade de um ano (até Abril de 2021), para desfrutar gratuitamente do serviço presencial, mas também da Biblioteca Electrónica, que conta com mais de 14 mil livros. Basta enviar um e-mail (biblis@cervantes.es).

