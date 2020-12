Intendente recebe feira de arte de Natal ao longo de três dias

#ACulturaÉoMelhorPresente: é este o mote para a Feira de Arte de Natal que acontece pelas mãos da LARGO Residências. Esta será uma venda colectiva de arte entre 18 e 20 de Dezembro no Palácio Visconde da Graça e terá actividades paralelas ao mercado.

“Continuamos em estado de emergência cultural e, por isso, abrimos todas as nossas portas para a Arte e para a Cultura”, refere a organização em comunicado. A Feira de Arte de Natal envolve assim áreas como a fotografia, pintura, cerâmica, desenho, ilustrações, zines, música e cinema.

À venda vão estar obras de artistas como Bina Tangerina & Marcos Martos (Mago Studio), Nuno Saraiva, Pedro Brito, Ricardo Jorge, Julian Sanchez, Lígia Fernandes, Margarida Alfacinha, Sara Oliveira Martins, João Carola, Dedo Mau ou Dois Vês. Por cada venda, 20% da aquisição reverte a favor da Largo Residências, no sentido de ajudar à continuação das actividades da cooperativa cultural.

No dia 18, às 19.30, haverá um concerto à janela de Yoka Kongo, um projecto que liga histórias e produções artísticas do chamado "Atlântico Negro", a obra de Paul Gilroy.

Além disso, haverá ainda um momento especial para assinalar a tradição do projecto Luísa Convida. Entre as 10.00 e as 13.00 de dia 20 de Dezembro haverá sonhos para adoçar a boca dos visitantes da feira no Largo Café Estúdio.

Palácio Visconde da Graça. Largo do Intendente, 35. Dia 18 13.00-22.00, dias 19 e 20 10.00-13.00. Entrada livre.