Intendente vai ter “mcro concertos” gratuitos até Setembro

Há um novo projecto a chegar à Galeria Anita Guerreiro, no Largo do Intendente Pina Manique, em Lisboa. Os XS Micro Concertos são uma aposta da Junta de Freguesia de Arroios e vão promover dez pequenos concertos quinzenais, sempre às quartas-feiras. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço, e arranca esta quarta-feira, 21 de Maio, às 19.00.

A programação, que se estende até Setembro, inclui jazz, música experimental, improvisada, electroacústica e electrónica. O projecto conta com a colaboração das associações culturais Robalo e Nariz Entupido, assim como com a participação da Escola de Jazz do Hot Club de Portugal em três dos concertos.

O primeiro concerto, a 21 de Maio, ficará a cargo do jovem cantautor Francisco Fontes, que apresentará temas do seu álbum de estreia, Cosmopolita, lançado em 2023, além de novas canções que farão parte do próximo trabalho.

Nos meses de Maio e Junho, a programação continua com os alunos do Hot Club de Portugal, sob a direcção de Gonçalo Marques. Jovens talentos como Vasco Pereira, Manuel Gomes, Alice Travessa e Inês Gomes irão explorar um repertório próximo do jazz norte-americano, mas com influências variadas.

A curadoria de Julho e Agosto será da responsabilidade da Robalo Music, que leva ao palco projectos como Marmota, um duo formado pelo trompetista Gonçalo Marques e o guitarrista André Matos. A cantora Nazaré Silva e a vocalista experimental Mariana Dionísio, também fazem parte da programação.

Em Agosto e Setembro, a música electrónica ganha destaque com a curadoria da Nariz Entupido. Joana Sá apresenta-se no final de Agosto com um espectáculo que cruza gravações de campo, electrónicas e voz. No mês seguinte, Pedro PMDS traz paisagens sonoras que exploram o lado experimental da electrónica, e o ciclo encerra com a actuação do duo Margarida Garcia e Manuel Mota, que vão mostrar a sua abordagem à música electroacústica.

Esta iniciativa pretende dinamizar a Galeria Anita Guerreiro, um espaço cultural inaugurado em 2022, concebido para acolher apresentações artísticas de pequena escala num ambiente acolhedor e intimista. Com capacidade para 20 a 30 pessoas, a galeria foi criada em homenagem à actriz e fadista Anita Guerreiro.

Galeria Anita Guerreiro (Largo do Intendente Pina Manique). 21 Mai-17 Set (Qua). Entrada Gratuita

