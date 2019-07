Ir de bicicleta eléctrica para o NOS Alive dá descontos

A Uber, parceira de mobilidade do NOS Alive, lança pela primeira vez o apelo aos festivaleiros para se deslocarem até ao recinto numa bicicleta elétrica – e com direito a descontos. A plataforma terá também um novo serviço para encontrar o motorista mais facilmente.

Sabemos que é um esforço adicional, debaixo de sol e do calor que finalmente decidiu aparecer, mas se pedalar até ao NOS Alive nas bicicletas Jump da Uber, a plataforma oferece-lhe um vale de 5€ para uma viagem de regresso a casa nos dias do festival. Será entre o período das 16.00 às 21.00, que a Uber desafia os festivaleiros a dar ao pedal até ao Passeio Marítimo de Algés, sendo que garantem o reforço da disponibilidade de bicicletas junto ao rio, em pontos como Cais do Sodré, Docas, Padrão dos Descobrimentos e Vela Latina.

Estará também disponível pela primeira vez a funcionalidade Spotlight, que é nada mais nada menos que um jogo de luzes para que o seu motorista o encontre mais facilmente – da mesma maneira que no meio do festival liga a lanterna para encontrar o seu amigo.

Depois de pedir uma viagem, e quando o motorista já estiver a caminho, encontra no canto inferior direito do ecrã um ícone de uma lâmpada. Ao seleccionar essa opção, o ecrã do seu smartphone ficará iluminado com uma só cor e o utilizador deve mostrá-lo para que o motorista o consiga identificar mais facilmente.

