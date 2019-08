Isto vai dar molho: Uber Eats e Time Out organizam batalhas de comida em Setembro

A Time Out juntou-se à Uber Eats para organizar as primeiras grandes batalhas de comida de Lisboa. Frente a frente vão estar restaurantes mexicanos, japoneses e hamburguerias a competir entre si pelo prémio de melhor da cidade no seu segmento. Os embates acontecem a 6 e 13 de Setembro, no Museu de História Natural, e os vencedores são escolhidos por si. Os bilhetes já estão à venda.

Com a comida não se brinca e andamos sempre à procura dos melhores da cidade – desta vez levamos a luta mais a sério e vamos entrar num ringue, montado dentro do Museu de História Natural, no Príncipe Real, para tirar teimas. No dia 6 de Setembro há logo dois confrontos: um entre restaurantes japoneses, outro entre restaurantes mexicanos. Em cada um deles teremos três restaurantes em competição, e o ambiente só não vai ser de cortar à faca porque antes da decisão final, enquanto come e bebe, há música e animação garantida.

Do lado oriental, entram na competição o Aruki, irmão mais novo da Confraria; o Izanagi, do grupo Sushi Café; e o Gunkan, que tem todos os clássicos japoneses. Do lado latino, teremos o El Taco Chingón, cujo nome pode traduzir-se por “o taco fixe”; o Contrabando, com “sabores e cores das Américas”; e o El Cabrón, especialista em tacos e burritos. Neste dia, depois de peças de sushi com peixe fresco e tacos picantes, terá ainda de arranjar um espacinho para os gelados da Nannarella, que terá as sobremesas a seu cargo.

No dia 13, a batalha é exclusivamente entre hambúrgueres. Estão confirmadas as presenças do A-100, com carne do acém (daí o nome); o B’Perfect Burgers, com os seus hambúrgueres de 150 gramas fornecidos pelas Carnes Belém; e a Hamburgueria Gourmet, com hambúrgueres que se dividem entre os portugueses, picantes, pretensiosos ou vegetarianos.

Os bilhetes custam 25€ por pessoa e estão à venda a partir desta quarta-feira, 7 de Agosto, em www.timeout.byblueticket.pt. O valor do bilhete inclui acesso a comida e bebida durante todo o evento.

As batalhas têm início às 18.00 e prolongam-se até às 22.00. Em ambas as datas, haverá música a cargo de DJ Alvim e DJ Tiago Ribeiro. No primeiro dia tocam ainda os Farra Fanfarra e no dia 13 é a vez dos Alta Cena.

Não é permitida a entrada a menores de 18 anos, ainda que acompanhados pelos pais, por se tratar de um evento de bar aberto.