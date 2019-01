Isto vai ser uma limpeza em Lisboa: a luta contra o lixo ponto a ponto

Foi o grande tema da semana: a Câmara de Lisboa apresentou dez medidas para travar uma luta contra o lixo na cidade. Dois autarcas e uma ambientalista comentam o plano municipal ponto por ponto.



A pressão turística não se sente só no mercado imobiliário. A higiene urbana também tem sentido o peso dos visitantes. O município decidiu, por isso, avançar para um grande reforço no combate ao lixo. O plano divide-se em dez medidas centrais que, para Fernando Medina, irão melhorar o desempenho ambiental da cidade – ou não estivesse Lisboa a caminho de ser no próximo ano a Capital Verde da Europa. Conheça cada um dos pontos e a opinião dos presidentes da junta Vasco Morgado (Santo António) e Miguel Coelho (Santa Maria Maior) e também de Carla Graça, vice-presidente da associação ambientalista ZERO.

1. Contratação de cantoneiros

Os recursos humanos para a higiene urbana terão um reforço de 50%.

Vasco Morgado (VM): "É, se calhar, a medida mais importante. Porque é como as omeletes: não é possível fazer sem ovos."

Miguel Coelho (MC): "Mais pessoas a trabalhar nesta área resulta em mais eficácia."