Itália é o destino definitivo para uma aventura a solo em 2025 – eis a lista completa

Temos boas ideias de destinos para uma viagem a solo se o objetivo for explorar novas cidades e mergulhar em novas culturas. Mas e se estiver à procura de uma aventura – estimulante e cheia de adrenalina?

A plataforma Much Better Adventures baseou-se nas opiniões dos seus próprios clientes, bem como em dados como o índice de segurança, o índice de biodiversidade, a acessibilidade económica, o tempo de voo e a facilidade de entrada a partir do Reino Unido, para compilar uma lista dos melhores destinos de aventura a solo do mundo.

Sete dos dez primeiros classificados ficam na Europa, mas o país que superou toda a concorrência foi a Itália. Porquê? A Much Better Adventures explica: "A sua cultura fascinante, a cozinha impecável e a diversidade de aventuras fazem com que ocupe o primeiro lugar como melhor destino para viagens de aventura a solo em 2025."

E motivos para explorar não faltam. Roma fica a apenas duas horas das montanhas dos Abruzos; Veneza fica a poucas horas dos Dolomitas. Mas por toda a Itália há aldeias encantadoras, praias pitorescas e ilhas de sonho prontas a ser descobertas.

“Viajar sozinho em Itália nunca é solitário,” afirma Marta Marinelli, criadora de experiências na Much Better Adventures. “Há comboios acessíveis e cidades bem conectadas, por isso, deslocar-se entre regiões é geralmente fácil – e, muitas vezes, até espontâneo. Os habitantes locais, sobretudo em pequenas cidades ou paragens populares, tendem a ser curiosos e acolhedores, e é mais fácil do que se pensa meter conversa – mesmo que o seu italiano esteja um pouco enferrujado.”

Quando olhamos para os dados mais concretos, Itália convence mesmo. O país apresenta uma pontuação de segurança de 1,69 e um índice de biodiversidade de 67,71 (ambos considerados bons), e uma refeição individual custa cerca de 14 a 15,50 euros.

Portugal brilha na sexta posição do ranking.

Os melhores destinos para viagens a solo em 2025

Itália Japão Noruega Espanha Albânia Portugal Nepal Montenegro Jordânia Grécia

Planeie a sua primeira viagem a solo com a Time Out

Mais vale só do que mal acompanhado – e neste caso, a companhia da Time Out é mais do que suficiente. Além dos melhores destinos do mundo para viajar sozinho, temos uma lista dos melhores sítios para mulheres viajarem na Europa e no resto do mundo, e ainda dicas para garantir que a sua viagem é segura e sem stress.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp