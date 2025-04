Itália está a pagar 100 mil euros para as pessoas se mudarem para lá. Eis o porquê

The Trentino region in northern Italy is offering big cash incentives to move there | Photograph: Shutterstock

As pessoas receberão subsídios para se mudarem para a bela região de Trentino, no norte do país, mas há um senão.

Embora o país tenha vindo a lutar contra o excesso de turismo nos últimos anos, com as autoridades a introduzirem sistemas como a taxa turística de Veneza e limites máximos nas atracções mais populares, Itália está muito interessada em que as pessoas se mudem para lá.

Nos últimos dois anos, algumas das cidades e aldeias mais pequenas do país têm dado aos compradores de casas a possibilidade de comprar uma propriedade por apenas um euro, num esforço para aumentar as populações em declínio. Mas a bela região de Trentino, no norte de Itália, está a tentar algo um pouco diferente.

A região orgulha-se das suas vinhas, pistas de esqui, belos lagos e proximidade às montanhas Dolomitas e se isto lhe soa a pouco, poderá receber 100 mil euros para se mudar para lá.

33 cidades estão a ser consideradas para este projecto, para o qual o conselho de Trento atribuiu, ao longo de dois anos, dez milhões de euros. O presidente de Trento, Maurizio Fugatti, afirmou que a "acção experimental" visa "reforçar a coesão social na região de Trento", segundo o Independent.

Mas há um senão. Os 100 mil euros não são um pagamento único para poder passear pela região – em vez disso, têm de ser aplicados na renovação de uma casa abandonada na zona. Mais concretamente, 20 mil euros destinam-se à compra da propriedade e 80 mil euros às obras.

E há ainda o facto de ter de viver na propriedade durante um mínimo de dez anos (ou arrendá-la com uma taxa "moderada") para evitar ter de reembolsar o subsídio.

Além disso, se já vive na região e tem 45 anos ou menos, não pode candidatar-se. Há também um limite máximo de 200 mil euros para as renovações no total, por isso os proprietários não podem gastar mais de 120 mil euros do seu próprio dinheiro nas obras.

Mas se estes requisitos lhe agradam, porque não participar? Fique atento a esta página para saber como. E antes de ir, veja as melhores cidades e aldeias de Itália aqui.

