Ivan van Kalmthout é o novo director artístico do São Carlos

Ivan van Kalmthout é o novo director artístico do Teatro Nacional São Carlos, cargo que ocupará durante os próximos quatro anos. O holandês foi indicado para o cargo na sequência do procedimento de selecção internacional lançado pelo OPART e o seu mandato tem início a 1 de Julho.

Foi a primeira vez que se realizaram procedimentos internacionais para escolher a direcção artística do São Carlos (bem como dos restantes Teatros Nacionais e da Companhia Nacional de Bailado). Aberto a 3 de Fevereiro, o concurso registou 22 candidaturas, sete de portugueses ou residentes em Portugal e 15 de outros países.

“É desejável que a política cultural seja protegida do gosto de quem, conjunturalmente, ocupa o lugar de ministro. É por isso que é importante que os directores artísticos sejam escolhidos em concursos abertos e competitivos”, afirma o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, em comunicado do Governo.

Segundo a mesma nota, apesar da qualidade das cinco candidaturas que passaram à última fase do processo, Kalmthout distinguiu-se “pela sua apresentação programática para a realidade dos próximos anos, aliada a um sólido currículo e longa experiência de direcção artística, gestão e programação de corpos artísticos”.

Num período complexo, que corresponde ao início das obras no São Carlos e à necessidade de uma programação articulada com outros palcos da cidade e do país, o actual director geral do Concurso Internacional de Canto de Hertogenbosch, na Holanda, “apresenta uma proposta ambiciosa mas realista, que equilibra a apresentação do repertório canónico com a abertura à composição contemporânea”.

