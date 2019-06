Ivete Sangalo e James animam festa grátis do Rock in Rio em Belém

Os britânicos James, a artista brasileira Ivete Sangalo e o maestro Rui Massena vão estar a cargo dos concertos da já prometida mega festa gratuita em Belém que antecede o Rock in Rio. Além destes concertos, haverá um espectáculo diário de video mapping e pirotecnia – tudo para festejar os 15 anos do festival.

O festival tinha prometido reforçar a oferta de entretenimento no país com um conjunto de eventos fora das datas da cidade do rock. Depois das Galp Music Valley Sessions, em Abril e Março, é a vez de a Torre de Belém receber uma mega festa grátis nos dias 6, 7 e 8 de Setembro. A abertura estará a cargo de uma orquestra, conduzida pelo maestro Rui Massena, que revistará temas que marcaram as oito edições portuguesas do Rock in Rio, mas o programa inclui ainda concertos dos britânicos James e do “furacão” Ivete Sangalo.

“O Rock in Rio é parte da história de entretenimento do país e os portugueses são parte da história do Rock in Rio”, afirma em comunicado Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio. “Em Setembro, vamos celebrar estes 15 anos como gostamos e tão bem sabemos: mobilizando a cidade para uma grande festa, onde não faltará música e alegria.”

O evento começa a 6 de Setembro, ao final da tarde, com várias actuações de rua e actividades a ocupar os jardins da Torre de Belém. Ao início da noite, o palco receberá o espectáculo Symphonic_15, um concerto sinfónico interpretado por uma orquestra, composta por 60 músicos e conduzida pelo conhecido maestro Rui Massena. Como pano de fundo, espera-se ainda, segundo comunicado, “o maior fogo-de-artifício que o Tejo alguma vez recebeu”.

No dia seguinte, 7 de Setembro, é a vez da banda de Manchester. Depois de passarem pelo Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa em 2012 e mais recentemente em 2018, os britânicos James regressam à capital portuguesa com hits como “Sit Down”, “She’s a Star”, “Laid” ou “Getting Away With It (All Messed Up)”, temas que marcam uma carreira já longa e carimbada por uns impressionantes 20 singles no top 40 do Reino Unido, 14 álbuns e cerca de 13 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.

Já o encerramento ficará a cargo do “furacão da Bahia” Ivete Sangalo, presente em todas as oito edições do Rock in Rio Lisboa. Fenómeno comprovado em Portugal, a premiada artista brasileira regressa com a promessa de um espectáculo de “luz, cor, dança e, acima de tudo, muita alegria”. “Eva”, “Poeira”, “Sorte Grande” são alguns dos hits da cantora, que também vai mostrar ao público do festival as canções mais recentes do seu DVD Live Experience, como “Mainha Gosta Assim” e “Teleguiado”.

A 9.ª do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 20, 21, 27 e 28 de Junho do próximo ano, no Parque da Bela Vista, com a Galp como novo patrocinador principal.

