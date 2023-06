Já cheira a Verão no Segundo Muelle e a culpa é dos novos pratos

Daniel Manrique tem uma ligação especial com o mar. Foi, aliás, como homenagem à adolescência passada a pescar na praia de San Bartolo, a sul de Lima, que abriu o seu primeiro Segundo Muelle em 1994, numa garagem da capital peruana. Entretanto, abriu outras dezenas pelo mundo inteiro – Lisboa incluída –, sempre com o mar como inspiração. A nova proposta veranil do restaurante, que já pode ser provada na morada do Cais do Sodré, não é excepção. É uma carta fresca, ligeira, que favorece o peixe, o marisco, mas também o choclo (uma variedade de milho peruano), o ají (um pimento), a lúcuma (fruta) e o pisco. “A ideia foi trazer a frescura e a leveza típica dos pratos peruanos”, diz o chef, via email, depois de termos ido conhecer as novidades ao restaurate.

Francisco Romão Pereira Chalaquita

Na base dos novos pratos nota-se, portanto, o apreço pela sazonalidade, pelos ingredientes de qualidade – os portugueses e os que chegam do Peru – e também a autenticidade das receitas. Afinal, o Segundo Muelle tem a medalha de ouro Auténtica Cocina Peruana, uma certificação que visa distinguir os verdadeiros sabores peruanos espalhados pelo mundo. “O Verão é uma época do ano em que temos acesso a uma vasta gama de ingredientes frescos e de alta qualidade. Exploramos a riqueza dos mariscos, os vegetais e as especiarias aromáticas para criar pratos que são vibrantes, nutritivos e deliciosos”, sublinha.

Francisco Romão Pereira Tataki de atum

“Os ceviches e outros pratos de peixe e marisco fresco, como o nosso tártaro de atum, são particularmente populares nas áreas costeiras do Peru durante o Verão”, esclarece ainda o chef. Portanto, o tártaro de atum acevichado (16,90) é uma das novidades nas entradas, com pedaços de atum e abacate marinados em molho acevichado, com tostadas crocantes aromatizadas com emulsão de azeite com ervas frescas e glaze balsâmico. A chalaquita (9,70€) é, talvez, um dos pratos que mais cheira a mar, com camarão, lula e choclo com leite de tigre de ají amarillo e lima servido em concha de vieira. O tataki de atum (20,15€) braseado com puré de abacate e lima, acompanhado por legumes salteados no wok com molho teriyaki é outra das opções para começar.

Francisco Romão Pereira Camarones a la parrilla

Nos pratos principais, mantém-se o favorito da casa: um risotto de quinoa (23,90€) em molho huancaína, com lombo salteado no wok. Os novos camarones a la parrilla (18,90€), camarões grelhados com molho chimichurri de ají limo, acompanhados por batatas fritas, são “um prato popular, especialmente nas regiões costeiras”, garante.

Francisco Romão Pereira Cheesecake de lúcuma

Para a lista de sobremesas entrou um cheesecake de lúcuma (6,90€), também integrado numa trilogia (11,20€) a acompanhar o tradicional tres leches e um suspiro a la limeña. “O cheesecake de lúcuma representa a combinação de uma sobremesa internacional popular com a lúcuma, uma fruta peruana que é frequentemente usada em sobremesas no Peru”, explica Daniel Manrique. E para beber há, claro, uma grande variedade de piscos, como o tradicional pisco sour (8,50€), ou versões com maracujá (8,50€) e maçã (8,50€).

Praça Dom Luís I 30 (Cais do Sodré). Dom-Qui 12.00-00.00, Sex-Sáb e véspera de feriados 12.00-01.00

