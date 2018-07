Já há data e tema para a próxima edição da ModaLisboa

A ModaLisboa está a chegar novamente ao Pavilhão Carlos Lopes, onde se tem instalado nas últimas edições. Será entre 11 e 14 de Outubro que decorrerá a 51.ª edição do evento. Prepare-se para os modelitos que vão aparecer por lá.

Durante estes dias vão ser apresentadas as colecções dos criadores portugueses para as estações Primavera-Verão do próximo ano. Para já a Associação ModaLisboa, que organiza o evento em parceria com a Câmara Municipal, não avança ainda a lista completa de designers que vão fazer desfilar as suas criações.

Mas o tema já é conhecido. Para esta edição a ModaLisboa faz-se sob o mote Multiplex, uma espécie de “reflexão multidisciplinar sobre um tema transversal: o design e a indústria de moda”, pode ler-se em comunicado.

Agora, é esperar pelas novidades que vão saindo do forno até Outubro.

