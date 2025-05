Já há data para a abertura da Mercadona em Lisboa: Novembro de 2025

Foi, finalmente, revelado quando é que a Mercadona vai abrir em Lisboa. A cadeia espanhola de supermercados vai inaugurar duas lojas em Novembro, uma na Alta de Lisboa e outra na Quinta do Lambert, no Lumiar.

Com estas aberturas, que fazem parte do plano de expansão da empresa em território nacional, a Mercadona dá início à sua presença directa na cidade, depois de já ter marcado presença no distrito com lojas em concelhos vizinhos. As duas lojas vão gerar 180 postos de trabalho e fazem parte do conjunto de dez novas inaugurações previstas para 2025.

Além destas localizações em Lisboa, a cadeia abrirá ainda este ano uma nova loja em Frielas (Loures), o que permitirá fechar 2025 com um total de dez supermercados no distrito de Lisboa.

O plano de expansão inclui ainda novas lojas em concelhos como Palmela, Penafiel, Matosinhos, Porto, Fafe e Leiria.

O crescimento faz-se acompanhar por um forte investimento em recrutamento: só para as lojas da capital estão em aberto vagas para operadores de supermercado e auxiliares de manutenção.

A Mercadona, que iniciou actividade em Portugal em 2019, conta já com mais de 60 lojas no país e emprega 7 mil pessoas, 1700 das quais contratadas em 2024.

