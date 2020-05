Já há nova data para a primeira edição do Full Ironman em Cascais

A primeira edição do Full Ironman em Cascais, a prova que engloba a distância completa, vai realizar-se a 7 de Novembro. Inicialmente, a prova seria disputada a 26 de Setembro, mas teve de ser adiada devido à pandemia.

“Sendo a saúde e a segurança da nossa comunidade uma prioridade máxima e em alinhamento com o Município de Cascais, em relação à pandemia Covid-19, o Ironman Portugal-Cascais inicialmente agendado para 26 de Setembro de 2020 foi adiado para 7 de Novembro de 2020, e o Ironman 70.3 Portugal – Cascais inicialmente previsto para 27 de Setembro de 2020 foi adiado para 8 de Novembro de 2020", anunciou a 3ironSports, responsável pela organização do evento.

O ponto de partida será na Praia dos Pescadores, onde os atletas começarão por nadar 3,8 quilómetros desde a baía de Cascais até à margem do Estoril, e regressam para sair da àgua no Clube Naval de Cascais. A zona de transição para a prova de bicicleta estará localizada no Hipódromo de Cascais e os 180 quilómetros que se seguem vão passar pela estrada do Guincho, pelo Parque Natural de Sintra, pelo Autódromo do Estoril e pela Avenida Marginal.

Por fim, a corrida de 42,2 quilómetros será disputada entre a estrada do Guincho até ao Cabo Raso, com a meta final instalada na Baía de Cascais.

Há três anos que Cascais é palco do Ironman 70.3 - a prova de distância intermédia. Com a realização da prova de distância completa, Portugal entrará pela primeira vez no calendário de provas de qualificação para o campeonato do mundo de Ironman, que se realiza em Kailua-Kona, no Havai.

+ Leia a Time In desta semana

Share the story