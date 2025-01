Já pode andar no teleférico mais íngreme do mundo

Já ouviu falar de "set-jetting"? Não, não é uma gralha: trata-se de uma tendência de viagem em que as pessoas visitam destinos que aparecem em filmes ou séries de televisão. E, ao que tudo indica, vai ser ainda maior em 2025.

Pois se é fã de James Bond, então este pode ser o seu próximo destino – o teleférico mais inclinado do mundo foi inaugurado na Suíça e leva passageiros corajosos directamente até ao topo de um restaurante giratório que aparece no filme de Bond de 1969, Ao Serviço de Sua Majestade.

Parece-lhe familiar? O Piz Gloria também foi o cenário da Detour Discoteque, uma festa super remota que aconteceu em 2023 e que andou pelas bocas do mundo.

Mas voltemos à forma de lá chegar. Ligando a aldeia de Stechelberg, no vale, a Mürren, no topo da montanha, este novíssimo teleférico percorre 775 metros com uma inclinação de 159,4%, o que o torna no teleférico mais íngreme do mundo.

As cabines, suspensas por braços de 11 metros de comprimento para lidar com a inclinação, percorrem a distância em apenas quatro minutos e conseguem transportar até 85 passageiros de cada vez.

E quando pode experimentar esta viagem vertiginosa? Já! A viagem inaugural aconteceu durante o evento de abertura, dia 13 de Dezembro, e o teleférico abriu oficialmente ao público no dia seguinte.