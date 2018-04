Já pode desvendar os segredos de Lisboa com os Time Out Discovery Games

Parta à descoberta dos recantos da Graça, de Alfama ou do Bairro Alto. Os Time Out Discovery Games estão disponíveis a partir desta segunda-feira, 16 de Abril. Basta reunir os amigos, pegar no telemóvel e descarregar o link.

Encontre a solução, perca-se em Lisboa. Já estão disponíveis os dois jogos de descoberta desenvolvidos em colaboração com a Time Out que prometem levá-lo por trilhos únicos na cidade — palavra de quem já testou os percursos, resolvendo enigma atrás de enigma.

Os Time Out Discovery Games, powered by Secret City Trails dividem-se em dois percursos, que permitem avançar no terreno à medida que vai resolvendo pistas, contando com ajudas, e lendo sobre retalhos da história da cidade. Prepare as pernas para as "Vistas & Histórias do Bairro Alto e da Bica"; e "Azulejos e Contos de Graça e Alfama".

Cada roteiro dura entre hora e meia e três horas e para começar a caminhada só precisa aceder a uma aplicação web, que funciona em qualquer browser no smartphone, sem ter de fazer downloads. Basta abrir o link que recebeu no email depois de efectuar o pagamento (21€ para um grupo de 2 a 5 pessoas). Depois de carregar em jogar, prepara-se para descobrir obras incríveis de azulejaria, vistas fantásticas, estátuas curiosas e ruas encantadoras que tantas e tantas vezes passam despercebidas aos lisboetas.

Entretanto, prepare-se para aproveitar as nossas ofertas 2por1 pelo caminho. Quer melhor? Reúna os amigos, escolha calçado confortável, e verifique a bateria — do telefone e das suas pernas.