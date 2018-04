Jackson por Spike esta sexta-feira

Em 1979, Off the Wall marcou a emancipação artística de Michael Jackson. Spike Lee contou a génese do disco num documentário que o ARTE exibe esta sexta.

Em 1982, o álbum Thriller marcou a consagração planetária de Michael Jackson. Mas em 1979, ele tinha gravado outro magnífico disco, o quinto a solo, Off the Wall, que assinalou a sua mudança de etiqueta, da Motown para a CBS, e a estreia de Quincy Jones como seu produtor, tendo contado com a colaboração de nomes como Paul McCartney e Stevie Wonder.

O ARTE passa o documentário de Spike Lee Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall, rodado em 2016, onde o realizador conta a génese do álbum, que inclui temas como "Don’t Stop Till You Have Enough", e simbolizou a emancipação artística e a maturidade musical de Jackson.

ARTE. Sex 21.00.