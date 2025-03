James Arthur regressa a Lisboa para apresentar novo álbum

O cantor inglês James Arthur está de volta a Portugal. Desta vez, o artista vai actuar no Sagres Campo Pequeno, a 17 de Novembro.

Este concerto acontece a propósito da mais recente digressão mundial, The Pisces World Tour, que acompanha o lançamento do seu novo álbum, PISCES, editado a 21 de Março.

A voz de “Impossible” é um dos artistas mais bem sucedidos do planeta. Depois de chamar pela primeira vez a atenção em The X Factor, o cantor conta com mais de uma década de estrada, quatro álbuns de estúdio, 16 mil milhões de unidades vendidas (entre streams e downloads) e concertos esgotados nos quatro cantos do mundo.

Antes do concerto de apresentação de PISCES, Arthur já tinha marcado presença no Meo Marés Vivas, no ano passado, no Festival Authentica, em Braga, em 2023, e actuou em nome próprio no Campo Pequeno, 2020, e no Coliseu de Lisboa, em 2014.

Os bilhetes para o concerto ficam disponíveis a 21 de Março, às 10.00. Quem estiver inscrito na newsletter da promotora Everything Is New terá acesso à pré-venda no dia 19 de Março.

Campo Pequeno. 17 Nov (Seg). 30€-50€

