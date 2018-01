Jamie’s Italian abre na próxima semana

O restaurante do famoso chef britânico abre para a semana. Não há uma data ou hora oficial para a abertura ao público mas há uma inauguração para a imprensa no dia 30 de Janeiro.

Quem passar à porta do número 28 da Praça do Príncipe Real, além de muitas imagens de Jamie Oliver e alguns pratos emblemáticos do seu restaurante italiano, já vê muito movimento lá dentro. Depois de muito vai-não-vai, o restaurante de três pisos vai finalmente abrir: a equipa de cozinheiros, portugueses e britânicos, está a postos e a abertura deverá acontecer “imediatamente depois” da apresentação aos jornalistas ou, até, num soft opening antes, diz à Time Out Helena Farinha, responsável de marketing do Jamie’s Italian.

Não se sabe, porém, se o chef vai fazer uma aparição. “Normalmente ele não está presente nas aberturas de novos restaurantes”, explica Helena, para não criar ruído nem desviar as atenções do restaurante propriamente dito.

A página de Facebook do restaurante em Lisboa já está activa, assim como o site, que fala numa oferta de pizzas artesanais, massas caseiras e outros pratos sazonais italianos, além de uma oferta de bebidas para lá das refeições, à semelhança do que acontece nos outros Jamie’s Italian.

