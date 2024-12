Janeiro vai trazer encontro de fãs de Taylor Swift em Almada

Depois de dois concertos no Estádio da Luz, em Maio – os primeiros de Taylor Swift em solo português –, é altura dos swifties (nome dado aos fãs da cantora norte-americana) se encontrarem para recordar a experiência vivida e celebrar as principais eras do seu ídolo.

O encontro de fãs de Swift está marcado para dia 26 de Janeiro, domingo, no Spacegarden, um espaço para eventos em Almada. Os bilhetes já estão à venda e quem garantir lugar pode esperar uma espécie de festival onde não vai faltar a música ao vivo.

Espera-se ainda um variado leque de actividades, todas elas relacionadas com o universo de Taylor Swift – decorações temáticas das diferentes eras da cantora, personalização de t-shirts, decoração de cupcakes, oficinas de pulseiras e ainda um Swift Glam Studio.

Os bilhetes 30€, com acesso a todas estas experiências, e estão à venda na Ticketline. Existem também packs familiares, com ingresso e um adulto e uma criança por 55€.

O recinto terá uma zona de comes e bebes. Além de street food, os fãs de Taylor Swift vão poder provar mocktails e batidos inspirados, mais uma vez, nas diferentes eras da artista, como Red Punck e Lavender Lemonade.

O encontro estará divido em três sessões: a primeira decorre das 09.00 às 12.00; à tarde é possível aceder ao evento entre as 13.00 e as 16.00 ou entre as 17.00 e as 20.00.

Rua Quinta do Secretário, 25 (Almada). Dom 26 Jan 09.00-20.00. 30€

