Jantar de Natal à Moda da Musa: troca de menus entre restaurantes e festa até de madrugada

A troca de prendas de amigos secretos é já uma tradição natalícia. Seja em jantares de empresa ou em grupos de amigos, esta misteriosa prática tem conquistado adeptos, quer pelo desafio de descobrir quem lhes vai dar a prenda ou pela tentativa de oferecer a prenda mais surpreendente. E, ao que parece, a Musa também é fã desta prática e desafiou outros restaurantes a fazer uma versão surpreendente deste ritual.

Onze restaurantes vão trocar de menu durante um dia — 7 de Dezembro — e oferecer a sua própria interpretação destes pratos. Quer isto dizer, por exemplo, que o Boavista Social Club vai oferecer no seu menu pratos do Ciclo e que o Pigmeu terá de cozinhar pratos do Boavista Social Club. Além destes e da Musa da Bica, fazem ainda parte desta iniciativa o Bloco, o Duro de Matar, a Lupita, o Prado Wine Bar, o Ryoshi, o Tati e o Tricky’s.

“Isto é um evento que estava na gaveta há dois anos”, explica à Time Out Pedro Abril, chef da Musa (Bica e Marvila). “Como é um evento que envolve uma logística e uma estratégia de comunicação muito grande, só agora é que foi possível avançar, uma vez que existe o apoio da Musa e da sua estrutura”, acrescenta.

A ideia é inspirada num dos maiores eventos culinários do mundo, o Grand Gelinaz! Shuffle, criado pelo crítico gastronómico italiano e curador, Andrea Petrini. O conceito é semelhante: cada chef escolhe uma receita enviada para um sorteio, sendo totalmente aleatório o destino da mesma. O twist, explicado pelo chef português, é que, ao contrário dos pratos de fine dining e do envolvimento de restaurantes com estrela Michellin, se possa criar algo mais democrático.

“A ideia é pegar nesta base, baralhar os menus de vários restaurantes, todos no mesmo dia e sortear os diferentes cardápios para decidir quem é que vai cozinhar o quê”, descreve Pedro Abril, acrescentando que cada chef irá imprimir a sua identidade nos pratos que vão servir pela primeira vez. “A ideia não é recriar, ou seja, cada um vai pegar no menu que lhe calhou e vai interpretar, até porque existem muitos restaurantes diferentes, desde mexicanos (Duro De Matar), a italianos (Lupita)”.

O vídeo do sorteio foi publicado no Instagram e ditou que o menu do Ciclo vai ser interpretado pelo Boavista Social Club, enquanto o Prado Wine Bar (antiga Mercearia do Prado) terá um menu no Ciclo. Já o Prado Wine Bar vai pegar nos pratos do Pigmeu que, por sua vez, tratará de pegar na carta do Boavista Social Club. O Ryoshi estará na Musa da Boca e a Lupita será reinterpretada pelo Ryoshi. O Bloco terá pratos no Lupita e a Musa estará representada no Bloco. Por fim, o Duro de Matar será interpretado pelo Tricky’s e o Tati pelo Duro de Matar – e o menu do Tricky’s ganhará vida no Tati.

Depois da “troca de presentes”, a ideia é continuar as festividades com uma after party, com chefs a cozinhar e a fazer DJ Sets, na Musa de Marvila, até às 03.00 da manhã.

