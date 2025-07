Jardim Cultural regressa à Quinta da Alfarrobeira e traz consigo José Cid e Deejay Kamala

São Domingos de Benfica promove um evento gratuito, de quatro dias, com um cartaz recheado de música, mas também com muitas actividades para famílias.

Com concertos de José Cid, Deejay Kamala ou Nonstop, o Jardim Cultural regressa à Quinta da Alfarrobeira, em São Domingos de Benfica, para celebrar a sua terceira edição, de forma gratuita.

Entre os dias 3 e 6 de Julho, este espaço assume o mote “Semear Cultura e Colher Emoções” e transforma-se num ponto de encontro ao ar livre, com entrada gratuita e uma programação pensada para toda a família, que mistura música, gastronomia e um mercado de Verão.

No cartaz musical pode encontrar nomes como o autor de 10.000 Anos Depois entre Vénus e Marte, José Cid, e ainda Deejay Kamala, Nonstop, Saul, Satiro, o colectivo Gira, TT e DJ Rui Remix. Além destes artistas, há também tributos a Red Hot Chili Peppers e Ben Harper.

O espaço mantém-se pet friendly e reforça a vertente inclusiva com uma área dedicada a crianças e famílias, desenvolvida em parceria com o MEO e a Pinóquio. A programação KIDS & FAMILY inclui insufláveis, pinturas faciais, espectáculos musicais e de bolas de sabão, ateliers criativos e a presença da PSP com o programa “Estou Aqui Crianças!”, pensado para reforçar a segurança dos mais pequenos. Há ainda oficinas de porta-chaves de madeira pintados à mão, disponíveis todos os dias do evento.

Além da música e das actividades para crianças, o Jardim Cultural conta com um summer market composto por marcas emergentes e criativas, e uma zona de restauração onde não faltam propostas de autor, desde comida de conforto a sabores mais experimentais.

Quinta da Alfarrobeira (São Domingos de Benfica). 3-6 Jul (Qui-Dom). Entrada livre

