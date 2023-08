Jardim do Éden acolhe jornada musical dedicada ao afro-tech

MEITH, Homeboyz, Conde, Alpha, 40D e Jojo T. São estes os nomes do afro-tech que vão marcar presença nas Kazukuta Sessions (Sunset Edition), no Jardim do Éden, em Monsanto, no sábado, 26.

O evento de música electrónica, organizado pela editora Kazukuta, “promete ser uma electrizante jornada musical, onde os apaixonados por música e cultura se reunirão para dançar até ao último raio de sol”, lê-se em comunicado.

Com início marcado para as 19.00, prepare-se para sete horas seguidas ao som da fusão de ritmos afro com as batidas da música electrónica. Os bilhetes já estão à venda e têm um custo de 10€.

Pista de Radiomodelismo de Lisboa (Monsanto). Sáb 19.00-02.00. 10€

