Jardim do Palácio Galveias vai ter concerto grátis de canto lírico

O Jardim da Biblioteca-Palácio Galveias vai receber este sábado, 11 de Maio, um concerto com três barítonos – à imagem do projecto Três Tenores, que nos anos 1990 juntou Plácido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti. A entrada livre e o espectáculo tem início às 21.00.

A criação é da Associação Setúbal Voz e junta em palco três barítonos portugueses: Diogo Oliveira, João Merino e André Henriques. Acompanhados da Orquestra do Festival Luisa Todi, dirigida pelo maestro Jorge Salgueiro, vão interpretar as mais populares árias para barítono “e outras obras curiosas”, assegura-se em comunicado.

O programa inclui “La calunnia è un venticello” (da ópera Il Barbiere di Siviglia), música de Gioachino Rossini e libreto de Cesare Sterbini, a partir de Beaumarchais; “O du mein holder Abendstern” (da ópera Tannhäuser), libreto e música de Richard Wagner; “El dia que me quieras”, música de Carlos Gardel com letra de Alfredo Le Pera; “Udite, Udite, o rustice” (da ópera L’elisir d’ amore), música de Donizetti; “When a Felon’s Not Engaged in His Employment (da ópera The Pirates of Penzance), música de Arthur Sullivan e libreto de W. S. Gilbert; “Hai già vinta la causa” e “Madamina, il catalogo è questo” (da ópera Don Giovanni), música de W. A. Mozart e libreto de Lorenzo Da Ponte; “Largo al factótum” e “Votre toast” (da ópera Carmen), música de Georges Bizet e libreto de Henri Meilhac e Ludovic Halévy; “Nessun dorma”, música de G. Puccini; “O Sole mio”, música de Eduardo di Capua e letra de Giovanni Capurro; e “Funiculì funiculà”, música por Luigi Denza e letra de Peppino Turco.

A Associação Setúbal Voz é um projecto artístico dedicado ao canto lírico e à arte contemporânea, responsável pelo Coro Setúbal Voz, o Ateliê de Ópera de Setúbal e a Companhia de Ópera de Setúbal. Já a iniciativa de levar este concerto às Galveias é do pelouro da Cultura da Junta das Avenidas Novas, que quer dinamizar espaços emblemáticos da freguesia.

Jardim da Biblioteca-Palácio Galveias. 11 Mai, Sáb 21.00. Entrada livre, sujeita a lotação no local.

+ Neste mercado não se compram batatas, trocam-se ideias para o futuro