Jardim Zoológico apresenta koala bebé à sociedade

©Nuno Branco | O pequeno koala do Jardim Zoológico de Lisboa

Nasceu em Agosto, permaneceu durante sete meses na bolsa marsupial da sua progenitora e agora já é possível ver o koala bebé a ser transportado nas costas da mãe.

Quando veio ao mundo, tinha menos de 20 milímetros e apenas um grama de peso. Meses depois, mais crescido, o membro mais novo da família de koalas do Jardim Zoológico de Lisboa está preparado para conquistar os corações dos visitantes com momentos de extrema ternura.

Entre as actividades planeadas para o próximo Dia da Mãe, a 4 de Maio, pelas 14.00, o Jardim Zoológico de Lisboa programou um encontro com um Educador, no âmbito das habituais Animal Tals, junto à instalação dos koalas, onde serão reveladas algumas curiosidades sobre a cria e a sua espécie.

©Nuno Branco A derreter corações desde 2024

Este jardim zoológico foi o primeiro da Europa a acolher koalas. Nas últimas três décadas, tem trabalhado para apoiar a conservação desta espécie, classificada como "Vulnerável" pela IUCN (International Union for Conservation of Nature), em colaboração com outras instituições, nomeadamente a Sociedade Zoológica de San Diego, nos EUA.

Jardim Zoológico de Lisboa. Praça Marechal Humberto Delgado. Seg-Dom 10.00-20.00. Bilhetes: 18,50€-30,50€ (gratuito até aos 2 anos)

