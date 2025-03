Jazz e "street dance": o Xperience chegou para misturar os dois estilos

Durante este fim-de-semana, o festival estreia-se em Lisboa com uma união inusitada do jazz com as "street dances".

No Xperience, a fusão de géneros é a grande atracção. Desta sexta-feira, dia 21 de Março, até domingo, Lisboa acolhe a união que existe há mais de quatro anos e que conta com oito artistas, workshops, festas, battles e muita dança. O DJ francês Remy Kouakou Kouame, criador do projecto e um dos artistas do cartaz, quer promover a conexão entre estes dois movimentos musicais enquanto aproxima comunidades relacionadas com os estilos da diáspora africana no país.

O evento tem início às 20.00 na escola de dança swing Little Big Apple, com uma conversa seguida de uma Welcome Party às 21.30, onde o DJ Kouadjo animará a noite com uma mistura de swing, hip hop, afro e house.

DR

Para sábado estão marcados diferentes workshops de dança entre as 15.30 e as 18.30, na escola de dança UDance. À noite, a criatividade e o talento são postos à prova com a surpreendente All Style Battle no Noir Désir das 19.00 às 21.30, onde dançarinos versados em diferentes géneros vão competir sem saber que estilo de música virá a seguir. A não acaba aqui. Às 23.00, no mesmo sítio, arranca a Xperience Party, com o Dj Kouame e Malkom, em conjunto com o saxofonista Eyal Vilner.

Se não tiver cansado após dois dias de dança, o Xperience convida-o para mais workshops de dança na escola Jazzy Dance Studios em Santos por volta das 15.30. O evento chega ao fim às 18.00 de domingo com um Q&A com os artistas. Pode ver todos os horários das actividades e os preços aqui.

Vários locais. 21-23 Mar. 10€-120€

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp