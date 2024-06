Jazz no Parque dá música ao Barreiro com nove concertos grátis

O festival Jazz no Parque está de volta ao Barreiro para uma 4.ª edição, entre os dias 28 e 30 de Junho. A programação inclui nove concertos e a participação das escolas de jazz da cidade. A entrada é livre.

No dia 28, além do septeto do trompetista Tomás Pimentel, às 22.00, conte com o L.U.M.E. – Lisbon Underground Music Ensemble, por volta das 23.30. Já no dia 29 o festival começa às 17.00, com o ensemble da Escola de Jazz do Barreiro, dirigido pelo maestro Johannes Krieger.

Segue-se, no dia 29, o quinteto da pianista Clara Lacerda, às 18.00; o trio do pianista Kevin Hays, que irá subir a palco com os também experientes baixista Drew Gress e baterista Greg Hutchinson, às 22.00; e, por fim, as associações Porta-Jazz, do Porto, e Robalo, de Lisboa, que apresentam um sexteto, na companhia de Hans Koller, às 23.30.

A 30 de Junho é a vez do ensemble da Academia de Jazz – Os Franceses abrir as hostilidades por volta das 17.00. Uma hora mais tarde, os Ernte sobem ao palco, antes do concerto final, às 19.30, com o trio do guitarrista Wolfgang Muthspiel.

Se quiser saber mais sobre os músicos em palco, a programação completa está disponível no site da Câmara Municipal do Barreiro. A entrada nos concertos é livre.

+ Os 60 anos de vida da Orquestra Gulbenkian é a ‘Soma das Partes’