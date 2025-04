Jet vão actuar no último dia do NOS Alive

A banda australiana de “Are You Gonna Be My Girl” sobe ao palco principal a 12 de Julho, no mesmo dia de Nine Inch Nails, Kings of Leon e CMAT.

Os Jet são a mais recente confirmação do festival NOS Alive. A banda australiana, que graças ao êxito “Are You Gonna Be My Girl” chegou a ser virtualmente omnipresente nos anos 2000, vai subir ao Palco NOS no dia 12 de Julho, o último do festival.

Com mais de 6,5 milhões de discos vendidos e quase uma dezena de certificados de Platina só na Austrália, os Jet são uma daquelas bandas que explodiram depressa e deixaram uma marca bem vincada.

Get Born, o disco de estreia, lançado em 2003, que inclui faixas memoráveis como “Rollover DJ” e “Look What You’ve Done”, valeu-lhes a Platina nos EUA e no Reino Unido, rendendo-lhes ainda seis prémios ARIA no ano seguinte.

No entanto, o segundo álbum, Shine On, de 2006, tornou-se infame devido a uma controversa crítica da revista online Pitchfork, que, além de terem dado nota 0, apenas publicaram um vídeo de um macaco a urinar para a própria boca.

Depois de uma longa pausa, os Jet voltaram aos palcos em 2023 para celebrar os 20 anos de Get Born. Foi o primeiro concerto em cinco anos e a digressão “20 Years of Get Born – Extended Edition” passou com sucesso por Itália, Reino Unido, Irlanda e Estados Unidos, com várias datas esgotadas.

O NOS Alive 2025 decorre entre 10 e 12 de Julho, no habitual Passeio Marítimo de Algés, e os bilhetes estão à venda: 84€ por um dia, 168€ pelo passe de dois dias e 199€ para o passe geral.

No mesmo dia dos Jet, actua também Nine Inch Nails, CMAT, Bright Eyes, Foster The People, Future Islands, Amyl and The Sniffers, Dead Poet Society e Franc Moody. E para quem quiser dançar até cair, o WTF Clubbing vai contar com DJ sets de The Bloody Beetroots, A-Trak e Erol Alkan, entre outros.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€

